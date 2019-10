Cs llança un vídeo satíric denunciant que l'independentisme tapa els problemes amb llaços grocs

S'emetrà als espais electorals de TV3 durant la campanya

Actualitzada 28/10/2019 a les 11:34

Cs ha llançat aquest dilluns un vídeo electoral satíric per denunciar que l'independentisme tapa tots els problemes posant-hi llaços grocs. En el vídeo es veuen situacions quotidianes que són solucionades simplement col·locant el símbol independentista a sobre com, per exemple, un gra a la cara, un bony al cotxe o una esquerda a la paret. Segons ha informat Cs, el vídeo s'emetrà als espais electorals de TV3 durant la campanya electoral que comença aquest dijous a mitjanit.Amb aquest vídeo, segons el partit taronja, es vol posar de manifest que l'independentisme i el president de la Generalitat, Quim Torra, no solucionen els problemes reals.