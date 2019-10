Rivera: «No hi ha insult, pedra ni barricada que pugui frenar l'imparable somni d'una Espanya unida»

El líder de Ciutadans diu a Sánchez que no es pot governar «ni amb Torra, ni amb Otegi ni amb qui crema els carrers»

Actualitzada 27/10/2019 a les 13:57

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha afirmat des de la manifestació de Societat Civil Catalana (SCC) a Barcelona que «no hi ha insult, pedra ni barricada que pugui frenar l'imparable somni d'una Espanya unida».Acompanyat d'Inés Arrimadas i Lorena Roldán, tots vestits amb samarretes amb el cor de la formació, que uneix la senyera amb la bandera espanyola i la de la UE, Rivera ha defensat que «no hi ha millor lloc per defensar Espanya que Barcelona». El líder de la formació taronja ha dit que aquest és un dia «bonic i històric» en què «els que no cremen els carrers, no insulten ni agredeixen surten als carrers».Rivera ha fet una crida a tots els partits perquè «és igual la ideologia» mentre estiguin «junts». Així, ha demanat al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que «no es pot governar amb qui vol trencar el país, ni amb Torra, ni amb Otegi ni amb qui crema els carrers».El líder de Cs ha traslladat l'agraïment a les forces de seguretat i als agents «ferits»: «Ells sí que ens representen i ens defensen», ha afegit. També s'ha solidaritzat i ha demanat paciència als catalans «bloquejats a les carreteres» pels talls de trànsit dels CDR. «Encara que muntin barricades, no ho aconseguiran. Som més els que volem la convivència que els que volen trencar el país», ha dit.