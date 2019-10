La manifestació de Societat Civil Catalana congrega 80.000 persones a Passeig de Gràcia, segons la Guàrdia Urbana

La marxa, amb el lema «Per la concòrdia, per Catalunya: Prou!», compta amb el suport del PSC, PP, Cs i Vox

La manifestació de Societat Civil Catalana ha congregat aquest diumenge a l'entorn de 80.000 persones a Passeig de Gràcia, segons ha informat la Guàdia Urbana. La marxa, amb el lema Per la concòrdia, per Catalunya: Prou!, compta amb el suport del PSC, PP, Cs i, malgrat que no hi han estat convidats per organitzadors, Vox. La marxa s'està desenvolupant enmig d'un ambient festiu amb centenars de banderes espanyoles i, en menor mesura, europees i catalanes. Amb proclames com Visca Espanya, visca Catalunya, Junts som imparables, Puigdemont a presó, Nosaltres també som poble català, TV3, manipuladora o Feliços i orgullosos de ser espanyols i, a la vegada, catalans, la mobilització es desenvolupa enmig d'un ambient festiu i familiar.Les xifres de la Guàrdia Urbana estan lluny de la manifestació convocada fa just dos anys per la mateixa entitat sota el lema Tots som Catalunya, que es va quantificar amb 300.000 persones. La del 8 d'octubre hi van assistir, segons la policia barcelonina, 350.000 persones.La protesta, que se celebra l'endemà de la manifestació convocada per Òmnium i ANC amb el suport de mig miler d'entitats, hi participen el president del PP, Pablo Casado; el president de Ciutadans, Albert Rivera; el ministre d'Exteriors en funcions, Josep Borrell; i el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, mentre que la presidenta del Congrés, Meritxell Batet; i el secretari d'organització i ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos. Malgrat que no hi eren convidats, Vox també assisteix a la marxa.