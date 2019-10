La Policia Nacional deté set persones durant els aldarulls a Barcelona

Actualitzada 27/10/2019 a les 13:01

La Policia Nacional ha detingut almenys set persones durant els aldarulls al centre de Barcelona d'aquest dissabte a la nit, segons han confirmat fonts policials.Del total d'atesos, 44 a Barcelona segons el SEM, 25 són agents dels Mossos d'Esquadra i tres més de la Policia Nacional. Segons informa el Departament de Salut, hi ha dos hospitalitzats amb ferides de menor gravetat a l'Hospital del Mar.Amb tot, respecte la setmana passada, encara hi ha quatre persones en centres hospitalitzades, dues a Sant Pau –una greu i una per una lesió ocular–, una greu a la Vall d'Hebron i una de menor gravetat al Trueta de Girona.