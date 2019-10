Buch a Marlaska sobre comparar Catalunya i el País Basc: «És absolutament imprudent. La lamento i la condemno»

Interior es posa a disposició de l'agència Associated Press després que un fotògraf rebés un cop de porra a la cara

Actualitzada 27/10/2019 a les 11:44

L'agent ferit

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha lamentat les declaracions del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska en què comparava la situació de Catalunya i el País Basc, assegurant la violència dels darreres dies al país eren «de major impacte» que els bascos.«Comparar una situació amb prop de 800 morts amb el que passa a Catalunya és absolutament imprudent. La lamento i la condemno», ha criticat durant una roda de premsa al Departament després dels nous aldarulls a la capital catalana. Buch també ha informat que la conselleria s'ha posat en contacte amb l'agència Associated Press per mostrar la seva «preocupació» per l'estat del fotògraf ferit per un cop de porra a la cara. «Ens hem posat a disposició de l'agència pel que cregui convenient», ha reblat.El conseller ha precisat que una «vegada més» s'han mostrat les dues cares de les protestes a Catalunya, una de «pacífica» amb milers de persones i una de «minoritària» que ha atemptat contra el dret de manifestació i que va incloure llançament d'objectes contra la línia policial i enfrontaments amb els agents.Buch també ha explicat que les cinc furgonetes que van quedar atrapades al centre de la Via Laietana de la Policia Nacional «vetllaven per la seguretat dels manifestants» i que el més pudent era retirar-les del centre del carrer. «Van quedar envoltades i amb l'ajuda de Mossos i els mateixos manifestants van ser retirades», ha precisat.Preguntat sobre l'estat de l'agent de Mossos que va caure d'una furgoneta durant l'operatiu policial, el conseller espera una «ràpida recuperació», i no ha precisat les circumstàncies de l'incident. En aquest sentit, assegura que la «resposta» estarà inclosa en els informes dels els agents que hi havia a l'interior de la furgoneta i dels responsables del cos.Finalment, el titular d'Interior ha reiterat que no hi ha «cap dada objectiva» que justifiqui l'aplicació de la Llei de seguretat nacional. «No volem que s'apliqui perquè estem convençuts que la competència en seguretat l'exercim amb professionalitat», ha insistit, alhora que reconeix que a qui li correspon prendre la decisió és al president Sánchez.