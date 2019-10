Vergés acusa Sánchez de «bloquejar» l'entrada d'urgències del Sant Pau

La consellera assegura que la direcció del centre estava esperant el president espanyol però el candidat a la reelecció va «canviar» de porta i nega la plantada

Actualitzada 26/10/2019 a les 11:45

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha acusat aquest dissabte el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, d'haver estat «bloquejant» l'entrada de la porta d'urgències de l'Hospital de Sant Pau durant la mitja hora que va durar la seva visita als policies ferits.La consellera ha volgut replicar l'acusació de Sánchez, que va assegurar que la direcció de l'hospital tenia «instruccions» de la Generalitat per no rebre'l i el van plantar. Vergés assegura, per contra, que els directius del centre «l'estaven esperant a la planta 0 perquè així s'havia acordat amb al Delegació del govern espanyol a Catalunya».«Però al final va canviar, va entrar per urgències i va bloquejar 30 minuts la porta, no podia entrar ni sortir cap ambulància. I també ho denunciem nosaltres. No s'ha de fer», ha sentenciat la consellera en declaracions a Catalunya Ràdio.