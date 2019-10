Torrent: «Llibertat, amnistia i referèndum uneix la majoria de societat catalana i no ens aturarem fins a aconseguir-ho»

El president del Parlament reclama «unitat» als partits i que Sánchez «s'assegui i parli»

Actualitzada 26/10/2019 a les 19:03

El president del Parlament, Roger Torrent, ha afirmat des de la manifestació contra la sentència que la llibertat, l'amnistia i un referèndum són valor que uneixen la majoria de la societat catalana: «No ens aturarem fins a aconseguir-ho», ha dit.El president de la cambra catalana també ha encoratjat als partits polítics a treballar per la unitat, «no només portes endins, també per explicar-la portes enfora». D'altra banda, ha demanat al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que «s'assegui i parli» per trobar una «solució democràtica al conflicte».Torrent ha expressat que centenars de milers de persones, independentistes i no independentistes, han sortit al carrer aquest dissabte davant «la deriva autoritària de l'Estat» que «posa en risc els drets fonamentals» i que «és capaç d'empresonar només per manifestar una opinió i per voler decidir el futur».