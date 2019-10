Torra, des de la manifestació: «Arribarem tan lluny com la gent vulgui que arribem»

El president de la Generalitat reivindica la «unitat» de l'independentisme aquesta setmana i diu que indica «cap on s'ha de seguir»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha expressat, des de la manifestació del sobiranisme per protestar contra la sentència del procés, que el Govern arribarà «tan lluny com la gent vulgui que arribi».En declaracions als periodistes abans de començar la marxa pel carrer Marina, Torra ha tret pit de la «unitat» que el moviment independentista ha mostrat aquesta setmana: «Dimarts va ser el Govern, dimecres el Parlament, i avui amb els alcaldes del país ens hem conjurat a seguir endavant i exercir el dret d'autodeterminació».«És el nostre compromís i aquest camí el farem junts», ha garantit el cap de l'executiu, que creu que «la unitat d'aquesta setmana indica el camí que s'ha de seguir».En aquest sentit, Torra ha agraït les persones que s'estan manifestant «massivament i pacíficament per la llibertat, pels drets polítics i socials i per la independència de Catalunya».