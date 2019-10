Òmnium i l'ANC critiquen la xifra d'assistència a la manifestació de Barcelona donada per la Guàrdia Urbana

Mauri titlla la dada de 350.000 persones «d'inadmissible» i de «vergonya» i avança que demanaran «explicacions»

Actualitzada 26/10/2019 a les 19:41

El vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha criticat la xifra d'assistència a la manifestació al carrer Marina que ha donat la Guàrdia Urbana, fixada en 350.000 persones.«És inadmissible i una vergonya. Demanarem explicacions» ha etzibat en declaracions a TV3. Mauri n'ha responsabilitzat el «comandament polític socialista», encapçalat per Albert Batlle, que creu que intenta «manipular» la manifestació d'aquest dissabte perquè el PSC dona suport a la que convoca Societat Civil Catalana diumenge a Barcelona.De la seva banda, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, creu que les xifres que dona el cos no quadren amb el que veuen des de l'assemblea. «Ja portem una temporada així, des que la Guàrdia Urbana està dirigida pel PSC», ha dit. I és que Paluzie ha recordat que tradicionalment «l'ANC no entrava en guerres de xifres», però des del setembre «comencen a pensar que hi ha intencionalitat».Mauri ha volgut recordar que l'Ajuntament de Barcelona, format llavors només pels Comuns, va xifrar en 750.000 persones l'assistència a la marxa per la llibertat dels presos. Segons el seu parer, la protesta, que també va transcórrer pel carrer Marina, va omplir un tram similar. «La gent arribava més enllà de la Sagrada Família», ha insistit.Des de l'ANC, la seva presidenta, Elisenda Paluzie, ha carregat en declaracions a la televisió pública contra la Guàrdia Urbana de Barcelona i, sobretot, contra el seu responsable polític, el regidor Albert Batlle. En aquest sentit, la presidenta de l'Assemblea ha avisat que estarà pendent de «quina xifra dona demà diumenge» la Guàrdia Urbana a la manifestació de Societat Civil Catalana. Amb tot, Paluzie ha recordat que «l'objectiu d'avui era omplir el carrer Marina, que és el mateix que es va fer fa dos anys i s'ha omplert».El president del grup parlamentari de JxCat, Albert Batet, també ha sortit al pas de les crítiques. «Sorpresa! Sorpresa! Des que el PSC té la Guàrdia Urbana de Barcelona, els números no quadren amb les imatges», ha piulat.