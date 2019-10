Unes 350.000 persones assisteixen a la manifestació contra la sentència de l'1-O a Barcelona, segons la Guàrdia Urbana

La marxa, sota el lema de «Llibertat», compta amb el suport d'un mig miler d'entitats i la participació de familiars dels presos

Actualitzada 26/10/2019 a les 18:25

La manifestació convocada per Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) amb el suport de mig miler d'entitats, associacions i alguns sindicats per expressar el rebuig a la sentència del procés ha donat el tret de sortida aquest dissabte a les cinc de la tarda al carrer Marina de Barcelona.Segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, 350.000 persones hi participen.La marxa porta per títol 'Llibertat' i arriba quasi dos setmanes després que el Tribunal Suprem condemnés a penes de fins a 13 anys de presó als líders independentistes. La capçalera està situada a l’alçada del carrer de Ramon Turró i recorrerà el tram fins a l’avinguda Icària, on s'ha instal·lat un escenari. Allà, familiars dels presos i representants de les entitats convocants llegiran un manifest conjunt. També hi és present el Govern, encapçalat pel president de la Generalitat, Quim Torra.Aquest divendres la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, va advertir que «la mobilització no s'aturarà mentre no es respecti el dret a l'autodeterminació de Catalunya i hi hagi presos polítics i repressió».Per la seva banda, els sindicats majoritaris no han donat suport a la convocatòria com a organització, tot i que hi és present el secretari general d'UGT, Camil Ros, a títol personal, mentre que CCOO, que opina que la marxa no és prou «transversal», ha donat llibertat els seus afiliats per participar-hi si ho volen.