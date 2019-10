Manifestants llancen objectes als Mossos a Via Laietana i aquests procedeixen a carregar

Es veuen escenes de caos al carrer amb concentrats i policies barrejats

Actualitzada 26/10/2019 a les 22:33

Els Mossos d'Esquadra han carregat contra els manifestants concentrats a la Via Laietana que prèviament havien llançat ampolles de vidre, bengales, pots de fum i altres objectes contundents contra la línia policial.El cos català ha fet diversos avisos per megafonia demanant als concentrats que aturessin els incidents violents, però els han fet cas omís.Quatre furgonetes dels Mossos han sortit des del carrer Comtal cap a la Via Laietana i agents antiavalots han sortit ràpidament per carregar contra els manifestants.S'han vist escenes de caos al carrer, amb manifestants, policies i furgonetes barrejats sense cap cordó policial definit. Hi ha hagut enfrontaments directes entre agents i encaputxats.Finalment, els Mossos han pogut ordenar la situació i han començat a avançar Via Laietana amunt. La policia demana a la ciutadania que no s'apropi a la zona.