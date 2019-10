L'home que l'1-O va llançar una cadira a un guàrdia civil accepta nou mesos de presó

La pena al veí de Sant Joan ha estat suspesa amb la condició que no delinqueixi durant dos anys, segons el 'Regió7'

Actualitzada 26/10/2019 a les 12:19

El veí de Sant Joan de Vilatorrada que va tirar una cadira contra un agent de la Guàrdia Civil a l'institut Quercus en el transcurs del referèndum de l'1-O ha acceptat una condemna de nou mesos de presó.La sentència, a la qual ha tingut accés Regió7, també suspèn l'entrada a presó de l'acusat amb la condició que no delinqueixi en els propers dos anys. Tot i això, l'home sí que haurà de pagar una multa de 360 euros, a raó tres euros diaris durant dos mesos.A més, haurà de fer-se càrrec dels costos del procés judicial. La sentència ha estat dictada pel jutjat penal número 1 de Manresa i el processat ha estat condemnat per un delicte d'atemptat a l'autoritat i un delicte lleu de lesions. En tractar-se d'una conformitat entre les parts, la sentència és ferma i no es pot recórrer.La sentencia considera provat que l'home va llançar la cadira contra l'agent quan aquest va accedir a l'interior de l'institut Quercus de Sant Joan. Segons la sentència, la cadira li va impactar a les cames i li va provocar lesions que tan sols van requerir una primera assistència facultativa i que es van curar en 14 dies.La Guàrdia Civil va assegurar que l'agent va resultar ferit al coll, al canell i a les dues cames i va haver de ser atès en un centre hospitalari de Manresa.Justament aquest agent va ser un dels que van declarar en el judici contra els líders independentistes que es va celebrar al Tribunal Suprem.En la seva declaració, el guàrdia civil va assegurar que li havien llançat la cadira des d'uns tres metres de distància i amb força. També va explicar que va quedar una mica atordit pel cop a terra però que no va perdre la consciència.