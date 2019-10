Cinc mossos d'Esquadra ferits en els aldarulls a Barcelona, un d'ells greu en caure d'un vehicle policial

El SEM atén 15 persones

Actualitzada 26/10/2019 a les 23:47

Almenys cinc mossos d'Esquadra han resultat ferits aquest dissabte en els aldarulls que s'han produït al centre de Barcelona durant la convocatòria dels CDR davant de la prefectura de la Policia Nacional.Un dels ferits, en estat greu, ha caigut d'un vehicle policial en marxa. En declaracions a TV3, el director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, ha apuntat que ja s'esperaven els incidents d'aquesta nit. «És l'escenari que esperàvem, ha seguit el guió», ha dit, tot recordant que prèviament hi ha hagut una gran manifestació sense incidents.Ferrer ha explicat que encara queden per resoldre algunes petites barricades i que els grups de concentrats ja s'estan dissolent. «Podem tenir petits incidents en cruïlles concretes però ja va a la baixa», ha conclòs.A més, hi ha almenys un detingut per llançar objectes contra la línia policial. La detenció l'ha fet la Policia Nacional, han informat fonts del cos.Per altra banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 15 persones durant els aldarulls al centre de Barcelona, amb sis trasllats a centres mèdics. Els sanitaris han donat vuit altes en el mateix lloc i hi ha una atenció en curs.