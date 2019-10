Calvo, a Torra: «No parlarem de l'autodeterminació, primer s'ha de ser demòcrata i després tenir idees polítiques»

La vicepresidenta espanyola en funcions diu que els socialistes són «els únics capaços de garantir l'encaix de Catalunya al model constitucional»

La vicepresidenta del govern espanyol en funcions i candidata del PSOE al 10-N, Carmen Calvo, ha visitat aquest dissabte la seu del PSC, des d'on ha volgut fer una advertència al president d ela Generalitat, Quim Torra, i posar noves condicions al diàleg entre presidents. En aquest sentit, la socialista ha defensat que el seu govern «ha parlat i s'ha reunit molts cops» amb la Generalitat, però «el que no farà és parlar del dret d'autodeterminació, que no existeix».«Si l'entestament de Torra és trencar la unitat territorial d'Espanya i separar Catalunya, d'això no podem parlar. No existeix en cap democràcia la possibilitat de trencar les regles del joc unilateralment», ha sentenciat.En aquest sentit, ha remarcat que l'important per engegar de nou un diàleg entre presidents és tenir en compte «la Constitució que empara a tots». «Primer s'ha de ser demòcrates i després tenir idees polítiques, i alguns principis no són democràtics quan es diuen de manera tan banal. Clar que votar és democràtic, però amb la lleia la mà», ha explicat Calvo en una atenció als mitjans feta abans d'un acte del PSC.A més, ha avisat que «fins que tot això no estigui ordenat i reconduït», l'executiu espanyol i Pedro Sánchez no reprendran les converses amb la Generalitat i Torra. Contràriament al que havia passat fins ara, Calvo no ha parlat de l'exigència d'una condemna més contundent de la violència que adreçaven a Torra, i ha centrat l'escull per al diàleg en l'autodeterminació.