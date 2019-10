Francina Vila assumeix l'acta de regidor de Forn arran de la inhabilitació: «Avui és un dia trist»

L'exconseller d'Interior lamenta la revocació del Suprem i li desitja «sort i encert»

Actualitzada 25/10/2019 a les 10:17

La número 6 de JxCat a Barcelona, Francina Vila, ha pres possessió aquest divendres com a regidora després que el Suprem hagi inhabilitat Quim Forn i li hagi revocat la condició de regidor. En un acte institucional al Saló de Ciutat del consistori, Vila ha destacat que l'exconseller d'Interior és un home «honest» que ha estat privat dels seus drets fonamentals per una sentència «injusta i ignominiosa».«És un dia trist», ha admès, amb la voluntat de «seguir l'empremta» del fins ara regidor de JxCat i amb «treball, esforç i vocació de servei». «Jo també aniré a totes Joaquim, per tu», ha apuntat. A través d'una piulada Forn ha lamentat la revocació de la seva condició i ha destijat «sort i encert» a Vila i al grup municipal.Vila ha aprofitat l'ocasió per traslladar que l'acte de presa de possessió i acceptació del càrrec serveixi també com una «reafirmació de la llibertat». En aquest sentit, ha fet una crida a «tots els demòcrates» de l'Ajuntament de Barcelona per treballar pels principis de la democràcia i els drets fonamentals perquè la ciutat segueixi «sent referent».La presa de possessió s'ha fet a primera hora del matí, just abans de l'inici del plenari ordinari i l'ha presidit l’alcaldessa Ada Colau. L'acte ha comptat amb l’assistència de tots els membres del Grup Municipal de JuntsxCat, Elsa Artadi, Neus Munté, Ferran Mascarell i Jordi Martí, representants dels grups municipals d’ERC, PSC i Cs, i també de l’exalcalde de Barcelona Xavier Trias, l’exregidor Joan Puigdollers, les diputades Míriam Nogueras i Anna Tarrés, familiars de Vila, i els treballadors i treballadores del grup municipal.