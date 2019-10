El SEPC convoca una vaga als instituts aquest dijous i divendres

El sindicat vol donar «eines» als estudiants per poder continuar amb les mobilitzacions i evitar que els centres ho impedeixin

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha convocat dues jornades de vaga més per aquest dijous i aquest divendres. És la manera, segons explica l'organització al seu comunicat de donar «eines» a l'estudiantat per poder continuar amb les mobilitzacions i fer que els centres educatius no impedeixin la mobilització. El sindicat fa una crida a la mobilització continuada a tots els centres educatius fins que no es facin «efectives» totes les demandes. En un comunicat, SEP considera que el moment «d'excepcionalitat política» no pot deixar indiferents al moviment estudiantil i consideren que «cap examen ni cap classe valdrà més que la democràcia dels Països Catalans».SEPC demana la dimissió en bloc del Govern i en especial de Miquel Buch perquè considera que «no pot quedar impune després de tants crims» i fan referència a les més de 600 persones ferides, les cinc persones que han perdut l'ull, gairebé 200 detinguts i 25 empresonats més. Denuncien que se'ls ha tractat de «radicals, violents i infiltrats».