El 112 rep fins a les 6 de la matinada 2.339 trucades per 1.631 incidències

Al Baix Camp es registren 403 trucades i al Vallès Occidental 273

Actualitzada 23/10/2019 a les 08:51

El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 6 de la matinada 2.339 trucades per 1.631 incidències relacionades amb la llevantada que afecta Catalunya. Per comarques, el Baix Camp encapçala el número d'avisos amb 403, el 17,2%. Per darrere se situa el Vallès Occidental amb 273, l'11,6%. Hi ha hagut 176 avisos des del Tarragonès, 175 des del Maresme i 159 des del Barcelonès. Per municipis, hi ha hagut 139 trucades des de Cambrils i 134 que han arribat des de Reus, al Baix Camp. També s'han registrat 128 avisos a Barcelona i 126 a Terrassa.El president de la Generalitat, Quim Torra, es desplaçarà aquest matí a la zona afectada pels intensos aiguats.