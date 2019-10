Arriben dos dies de pluja intensa amb fort onatge al mar

Protecció Civil ha avisat de possibles inundacions a zones urbanes

Actualitzada 22/10/2019 a les 08:15

El Servei de Meteorologia de Catalunya (SMC) ha alertat de l'arribada d'un front de pluges, amb fort onatge i vent, que afectarà tot Catalunya però especialment el litoral i prelitoral, on poden acumular-se precipitacions d'entre 100 i 200 litres d'aigua per metre quadrat en 24 hores.Segons les previsions de l'SMC, s'esperen pluges que avançaran de mar cap a terra a tot el litoral i prelitoral i que escombraran Catalunya de sud a nord i d'oest a est.A partir de migdia tard s'esperen precipitacions generalitzades, però especialment al litoral i prelitoral, inicialment per les comarques de Tarragona i sud i est de Lleida, i posteriorment es desplaçarà a la tarda a les comarques de Barcelona i de nit i matinada a totes les comarques de Girona.Els meteoròlegs preveuen un episodi d'acumulació de més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores a qualsevol punt del litoral i prelitoral (des del Baix Camp a Girona) i de 200 litres per metre quadrat en 24 hores al nord-est (sobretot en la serralada transversal: Osona, Garrotxa, Vallès Oriental, Alt Empordà).Derivat d'aquestes pluges s'espera el creixement del cabal dels rius Muga, sobretot a la part final del curs, el Ter, a la seva capçalera i desembocadura, al Tordera (desembocadura), al Besòs, el Mogent, el Congost, al Llobregat, sobretot en el seu curs mitjà i baix, en la desambocadura del Francolí, en el curs alt i baix del Segre i al Valira.Protecció Civil, que ha activat la fase d'alerta del Pla de Protecció Civil per Inundacions (Inuncat), ha advertit que es pot produir el creixement sobtat de rius i rierols al litoral i prelitoral i ha demanat precaució en els desplaçaments i evitar creuar guals.A més, la mala mar prevista a tot el litoral pot agreugen els efectes de la crescuda de cabals a les desembocadures, per les dificultats de desguàs d'aigua.Protecció Civil ha avisat que a les zones urbanes es poden produir inundacions en carrers i acumulacions d'aigües en baixos, garatges i soterranis.