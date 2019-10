Pugen a trenta els empresonats pels aldarulls arran de la sentència de l'1-O

Són 26 homes i 4 dones, i 1 ha ingressat en un centre educatiu atès que és menor d'edat

Actualitzada 21/10/2019 a les 19:33

Dos a Mas d'Enric

El nombre de persones ingressades a presó de forma preventiva pels aldarulls de la darrera setmana arran de la sentència de l'1-O ha pujat a trenta, segons Serveis Penitenciaris. A dues se les vincula amb moviments d'ultradreta. Cal recordar que la setmana passada es van detenir dues persones pertanyents a moviments d'aquest tipus per agredir un jove independentista, tot i que les fonts oficials consultades no han confirmat que siguin les mateixes.Sí que se sap que aquest és l'únic incident en què hi ha hagut detinguts de persones amb aquesta ideologia. Entre la trentena d'empresonats hi ha 26 homes i 4 dones i que 29 han ingressat a centres penitenciaris i 1 a un centre educatiu, atès que és menor d'edat.Serveis Penitenciaris també ha informat que a la presó de Joves de la Roca del Vallès hi ha 10 persones; a la de Dones de Barcelona, 3; a la de Puig de les Basses de Figueres, 5; a la de Brians 1 de Sant Esteve Sesrovires, 4; a la de Ponent de Lleida, 5, i a la de Mas d'Enric del Catllar, 2.Els presos tenen entre 18 i 35 anys, i Serveis Penitenciaris especifica que un dels detinguts té domicili als EUA i un altre a Portugal. Pel que fa al menor d'edat, està ingressat al centre educatiu El Segre de Lleida.Entre els càrrecs que s'imputa als empresonats hi ha desordres públics, danys, atemptat a l'autoritat, resistència, desobediència i lesions.