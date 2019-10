Llibertat per als 25 detinguts que han passat a disposició judicial el dilluns per aldarulls per la sentència de l'1-O

A 13 persones se'ls ha decretat mesures cautelars com la prohibició de participar en manifestacions

Actualitzada 21/10/2019 a les 21:53

Els jutjats de guàrdia de Barcelona han decretat llibertat provisional per als 25 detinguts els darrers dies en el marc de les protestes per la sentència de l'1-O a Barcelona que han declarat aquest dilluns, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).Per a 13 dels detinguts s'han acordat mesures cautelars, com per exemple prohibició de participar en manifestacions o presentacions periòdiques en el jutjat. En algun cas s'han decretat les dues mesures cautelars conjuntes. Les causes estan obertes pels delictes de desordres públics i atemptat a agents de l'autoritat.