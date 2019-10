Es tracta d'un servei gratuït que han fet públic a través de les xarxes socials

Actualitzada 21/10/2019 a les 17:24

L'ANC ha activat aquest dilluns un servei d'assistència psicològica per als «afectats per la repressió».Es tracta d'un telèfon gratuït –el 933 37 17 14, extensió 1036- que han fet públic a través de les xarxes socials.L'entitat assenyala que aquest servei és possible gràcies als milers de socis de l'Assemblea.