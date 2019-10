La JEC argumenta que ha de jurar la Constitució en persona per obtenir l'acreditació

Actualitzada 21/10/2019 a les 16:32

La Junta Electoral Central (JEC) ha rebutjat que el president d'ERC, Oriol Junqueras, condemnat a 13 anys de presó, tingui la credencial com a diputat del Parlament Europeu.Segons un acord de la JEC, per fer aquest tràmit ha d'acatar la Constitució en persona davant la Junta Electoral Central i no val presentar una acta notarial, tal com ha fet l'exvicepresident del Govern.La resolució cita l'article 224.2 de la LOREG i conclou que no es pot adquirir la condició de membre del Parlament Europeu fins que no hi un acatament de la Constitució. «Un acte que es de naturalesa personalíssima i que resulta indelegable», afegeix la JEC.