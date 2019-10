Els ferits més greus estan ingressats al Sant Pau, Vall d'Hebron i el Trueta

Actualitzada 21/10/2019 a les 18:01

El número de ferits ingressats als hospitals catalans pels aldarulls a Catalunya ha baixat a 10, segons l'últim balanç fet públic pel Departament de Salut.A l'Hospital de Sant Pau hi ha quatre persones ingressades, una de molt greu, un Policia Nacional, i tres greus per lesions oculars que han perdut la visió d'un ull.A Vall d'Hebron es manté ingressada una noia en estat greu, mentre al Trueta hi ha dos ferits greus més hospitalitzats.A l'Hospital Sagrat Cor n'hi ha dos de poca gravetat i a l'Hospital del Mar un altre en el mateix estat.