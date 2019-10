Tarragona viurà ruixats importants i Girona serà la província més afectada, segons les previsions

Actualitzada 21/10/2019 a les 20:22

Proteccio Civil de la Generalitat de Catalunya ha activat aquest dilluns a la tarda l'Alerta Inuncat per l'episodi de pluges, previst a partir de la matinada.S'esperen forts ruixats sobretot a la província de Girona, tot i que Barcelona i Tarragona també acabaran passats per aigua, segons les previsions.La província de Lleida serà la més tranquil·la, ja que no hi ha previsió de grans ruixats.