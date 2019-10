Foment, PIMEC, CCOO i UGT reclamen «estabilitat política, econòmica i social» per posar fi a la «complexa situació»

Els agents socials i econòmics creuen que la política està «obligada» a trobar mecanismes de solució

Foment del Treball, PIMEC, CCOO i UGT han fet una crida a institucions, partits, entitats socials i econòmiques i a la ciutadania en general a «restablir els espais de convivència i cohesió social que facilitin un clima idoni pel diàleg i negociació que garanteixi l'estabilitat política, econòmica i social». En un manifest conjunt, les dues patronals i els dos sindicats han afirmat que un cop acabada la via judicial, la política «està obligada a trobar els mecanismes per resoldre la complexa situació» actual i han rebutjat intensificar les tensions. Així, han apel·lat a reforçar els espais de convivència, diàleg i de legalitat «buscant solucions polítiques col·lectives i personals, com és el cas dels condemnats amb penes de presó».Al text, han afirmat que els partits polítics han de «restaurar mecanismes de relació que puguin superar els blocs actuals» i han considerat imprescindible el respecte i la cooperació entre les diferents opcions «per a una saludable normalitat democràtica» en el funcionament de les institucions catalanes.Els quatre agents econòmics i socials han posat en valor que la ciutadania necessita normalitat institucional per veure que es donen resposta a les seves necessitats socials, com les empreses necessiten respostes per afrontar el present i futur de la transformació econòmica i productiva, així com els reptes climàtics i demogràfics. «El lideratge institucional davant aquests reptes és necessari per millorar la capacitat d'ocupació i de redistribució de la riquesa en la construcció d'una Catalunya de progrés i prosperitat», han declarat.A més, han dit que recuperar la normalitat institucional ha de permetre iniciar un procés de negociació entre institucions per trobar «solucions progressivament satisfactòries per a les parts afectades pel conflicte polític» ja que la situació actual perjudica als interessos tant de la societat catalana com de l'espanyola.«Els agents socials i econòmics ens comprometem inequívocament amb el desenvolupament de Catalunya, reforçant els espais de concertació social, l'Acord interprofessional de Catalunya, el Consell de Relacions Laborals, el Consell Rector de la Formació Professional i el Pacte Nacional per a la Indústria, que són, entre d'altres, instruments de vertebració democràtica de les relacions laborals, socials i econòmiques del país», han defensat.