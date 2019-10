L'entitat ha transmès aquest missatge en anglès a través del seu canal de Twitter

Actualitzada 19/10/2019 a les 17:08

El Tsunami Democràtic ha demanat aquest dissabte a la comunitat internacional que adopti «una posició clara» a favor de la resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya basada en «el diàleg i el respecte». «Només hi ha un camí: seure i parlar», ha afirmat Tsunami Democràtic en un breu missatge en anglès al seu compte de Twitter. L'organització independentista va patir ahir divendres el tancament de la seva web per ordre de l'Audiència Nacional. Ràpidament, Tsunami Democràtic va donar alternatives per saltar-se al bloqueig generant una nova pàgina (democratictsunami.eu) i instant els seus seguidors a descarregar-se l'aplicació '1.1.1.1 Faster & Safer Internet'.