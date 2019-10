Torra reclama a Sánchez obrir immediatament una «taula de negociació sense condicions» per a «una sortida política»

Aragonès exigeix al govern espanyol que la Policia actuï «amb proporcionalitat» i amb els criteris fixats pel Parlament

Actualitzada 19/10/2019 a les 18:13

La premsa no pot fer preguntes

El president del Govern, Quim Torra, ha reclamat al cap de l'executiu espanyol en funcions, Pedro Sánchez, obrir «immediatament» una «taula de negociació sense condicions» per a una «sortida política»: «És la seva obligació», ha afegit en compareixença a la Galeria Gòtica de Palau, aquest dissabte al migdia. El vicepresident, Pere Aragonès, ha rebutjat l'actitud de la Moncloa i li ha exigit que la Policia Nacional actuï a Catalunya «amb proporcionalitat» i amb els criteris fixats pel Parlament. A Torra i Aragonès els han acompanyat els alcaldes de Tarragona, Pau Ricomà; Girona, Marta Madrenas; i Lleida, Miquel Pueyo, davant l'absència de Colau, que també estava convocada a la reunió prèvia, amb les conselleres Meritxell Budó i Alba Vergès.Torra a instat un cop més Sánchez a fixar «avui mateix un dia i una hora» per a seure en una taula de negociació sense condicions: a parlar i a dialogar per acordar. «Aquesta és la seva responsabilitat i obligació», ha afegit el president, que ha remarcat que avui és «més urgent que mai». El cap del Govern ha asseverat que el moviment independentista és «transversal, massiu, cívic, ètic i pacífic», i n'ha destacat la confluència de les Marxes per la Llibertat.«Fem una crida conjunta a la responsabilitat en les properes convocatòries en nom de tots els alcaldes i alcaldesses: Cap forma de violència ens representa. Ens representa la democràcia i l’exercici dels drets i les llibertats», ha insistit.Al seu torn, Aragonès ha qualificat la situació de «gravíssima», i ha agraït a tots els servidors públics que han estat prestant servei aquests dies per garantir drets i llibertats: «Lamentem i desitgem la ràpida recuperació de les persones ferides, entre les quals periodistes, policies i manifestants». Desenes de periodistes han estat agredits durant les mobilitzacions que van començar dilluns, tot i estar identificats com a premsa.A la reunió també hi ha estat convocada l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que no hi ha assistit. Fonts properes a l'alcaldessa han explicat que la convocatòria ha estat «precipitada», i que se n'ha assabentat pels mitjans de comunicació, sense una confirmació prèvia d'ella. Colau ja va expressar ahir nit a Aragonès que calia una convocatòria «àmplia i unitària» d'institucions i la societat civil. L'entorn de la batllessa de Barcelona afirma que no té inconvenients d'assistir a reunions per trobar solucions i per rebutjar la violència.Torra i Aragonès no han permès que els periodistes presents a Palau poguessin fer preguntes. La convocatòria era d'una compareixença, on s'acostuma a permetre algunes preguntes de la premsa. No ha estat així, tot i que abans de començar l'acte, des de Presidència s'ha assegurat que sí que se'n podrien fer algunes. Torra encara no ha ofert cap roda de premsa ni cap convocatòria oberta a preguntes a la premsa des que s'ha conegut la sentència del Suprem, ara fa sis dies.