Torra i Aragonès compareixen aquest migdia amb els alcaldes Ricomà, Colau, Madrenas i Pueyo

El president i el vicepresident analitzen els greus aldarulls a les quatre capitals catalanes

Actualitzada 19/10/2019 a les 11:00

El president de la Generalitat, Quim Torra, compareixerà aquest migdia amb el vicepresident Aragonès i els alcaldes de les quatre capitals, Ada Colau, Marta Madrenas, Miquel Pueyo i Pau Ricomà. La compareixença tindrà lloc després de la reunió de treball que Torra i Aragonès faran amb les alcaldesses de Barcelona i Girona i els alcaldes de Tarragona i Lleida, arran dels incidents registrats els últims dies arreu del país. La compareixença conjunta es farà a les 12 del migdia des de la Galeria Gòtica del Palau.Aquest matí s’ha reunit a les vuit el gabinet de seguiment al Palau de la Generalitat per analitzar els greus incidents de divendres a la nit a diverses ciutats catalanes. A la reunió hi han assistit el president Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonès, el conseller Miquel Buch i les conselleres Meritxell Budó, Ester Capella i Alba Vergés. Durant la reunió s’han avaluat els esdeveniments, així com el dispositiu de seguretat que es va desplegar i el balanç dels incidents. Un cop més, s’ha ressaltat la necessitat de fer una crida a la mobilització pacífica i cívica, i a l’aïllament de les persones amb actitud violenta, així com al seguiment dels consells que es dictin des del Cos de Mossos d’Esquadra.