Presó sense fiança per a un dels detinguts per aldarulls a Girona i llibertat provisional per a 7 més

El jutge imputa l'arrestat que queda privat de llibertat per atemptat a agents a l'autoritat, desordres públics i danys

Actualitzada 19/10/2019 a les 22:19

El jutjat d'instrucció número 2 de Girona ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels detinguts per a un dels detinguts pels aldarulls dels últims dies a la capital del Gironès. El jutge li imputa els delictes d'atemptat a agents a l'autoritat, desordres públics i danys, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).A més, el jutge també ha rebut 7 detinguts més. Per a quatre d'ells ha acordat la llibertat provisional amb diferents mesures cautelars, mentre que per a tres més ha decretat llibertat provisional i hauran d'estar a disposició del jutjat quan siguin cridats. A aquests últims set se'ls imputen desordres públics i atemptat a agents de l'autoritat.Les mesures cautelars imposades a quatre dels detinguts són la presentació setmanal al jutjat, retirada del passaport, prohibició de sortida del territori, prohibició d'acudir a reunions, manifestacions, actes de protesta, actes multitudinaris o congregacions de grup mentre duri la tramitació de la causa, i mantenir-se allunyat d'aquests aquestes les persones que els integren a 1,5 quilòmetres.