Marlaska defensa que la policia actua amb «proporcionalitat» i garanteix que «l'Estat no està desbordat»

El ministre insta Torra a «garantir la convivència» i defensa que Sánchez sempre ha ofert «constitució, llei i diàleg»

Actualitzada 19/10/2019 a les 17:07

Insta Torra a condemnar fermament la violència

Grups organitzats i molt violents

El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defensat que la Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil estan actuant «amb proporcionalitat» i ha garantit que l'Estat «no està desbordat». En una compareixença des de Barcelona, ha assegurat que els agents estan donant una resposta «progressiva» segons les circumstàncies davant de «gent preparada en l'exercici de la violència, organitzada, amb estratègia i que sap a què va». D'altra banda, ha lamentat que el president de la Generalitat, Quim Torra, no hagi fet una «condemna ferma» de la violència i l'ha instat a «garantir la convivència», al temps que ha dit que el president espanyol, Pedro Sánchez, sempre ha defensat «Constitució, llei i diàleg».Marlaska ha comparegut des de la sala de premsa de la Delegació del govern espanyol a Barcelona després de reunir-se amb el conseller d'Interior, Miquel Buch. Abans havia anat a visitar alguns dels policies ferits aquests dies a Barcelona per transmetre'ls el seu «reconeixement».El ministre ha defensat que la coordinació entre els cossos policials està sent «extraordinària» i que estan treballant «colze a colze» en una situació «tremendament difícil». «No importa el color de l'uniforme sinó l'entrega per garantir l'ordre públic i els drets del conjunt de la ciutadania», ha indicat.En aquest sentit, ha dit que veient el nombre de ferits i cotxes policials afectats es veu la proporcionalitat amb què estan actuant els agents. En concret, 101 ferits aquest divendres i 300 des de dilluns i 264 vehicles destrossats, dels quals 43 dels Mossos i 221 de la policia espanyola, 171 dels quals aquest divendres. «Sí, hi ha proporcionalitat», ha reblat.Ha lamentat que hi hagi manifestants ferits però ha recordat que «el monopoli de la violència es dels cossos de seguretat», al temps que ha alertat que no es tolerarà cap agressió física a agents policials. «No puc restar impassible davant el vandalisme indiscriminat en algunes zones de Catalunya», ha declarat.Sobre les crítiques per l'ús de pilotes de goma, ha reblat que la Policia Nacional «segueix protocols internacionals» i fa ús dels «mitjans indispensables, precisos i progressius atenent a la situació de violència que es generi per tercers».En l'aspecte polític, ha lamentat que després de cinc dies d'aldarulls, el president de la Generalitat, Quim Torra, no hagi fet una «condemna ferma» de la violència, així com tampoc altres membres del seu govern o altres institucions. «Ningú entén que facin declaracions i parlin minuts i minuts i no condemnin la violència i no se solidaritzin amb els cossos policials», ha declarat. A més, els ha alertat que «han d'escollir el camí de les institucions democràtiques perquè no hi ha un altre camí».Sobre la petició de Torra de reunir-se amb Sánchez, ha considerat que el que ha de fer el president català és «ser conscient que és el president de tots els catalans, seure amb tots i restablir la convivència».El ministre també ha indicat que els grups que estan protagonitzant els aldarulls responen a una «violència important, greu, organitzada amb direcció». Ha afegit que tots els cossos policials coincideixen en destacat l'«extrema virulència» i en assegurar que no s'han trobat una situació així abans.Segons Marlaska, es tracta de persones que intenten «qüestionar l'Estat de dret» però ha asseverat que aquest «es defensa ostensiblement bé». Com ja va fer fa uns dies, també ha apuntat que darrera d'aquests grups hi ha l'«independentisme violent». «És una cosa evident i que no admet discussió. Una altra cosa és que hi hagi hagut algun altre element que hagi pogut unir-se», ha declarat.«No estem desbordats, aquesta situació d'ordre públic és greu però l'estat amb tots els cossos hi està donant resposta», ha manifestat. En aquest sentit, ha assegurat que l'Estat havia previst tot el marc de possibilitats i les actuacions posteriors i que aquestes es van adaptant a les circumstàncies. A més, ha indicat que ja s'han produït més de 300 detencions des de dilluns, 83 aquest divendres, i nous ingressos a presó provisional.En cas que es tornin a produir aldarulls, ha afirmat que els agents actuaran seguint els criteris de «proporcionalitat, necessitat i progressivitat» com fins ara i aplicant «els mitjans necessaris i imprescindibles per retornar la normalitat».En acabar la seva compareixença Marlaska ha tornat al Departament d'Interior per assistir a una nova reunió del Centre de Coordinació policial (CECOR).