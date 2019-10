Els manifestants abandonen l'AP7 a la Jonquera abans de les càrregues dels Mossos

La via ha quedat afectada per les barricades i per una trentena de broques que han clavat a l'asfalt

Actualitzada 19/10/2019 a les 12:06

El centenar de manifestants que es concentraven a l'AP7 a la Jonquera han abandonat el tall després de més de 30 hores. Ho han fet just en el moment en què una trentena d'agents de la Brigada Mòbil dels Mossos han aparegut per desallotjar-los, per tant, no s'ha produït cap enfrontament, ni cap càrrega. Això sí, la via ha quedat afectada per les barricades que els manifestants han construït amb les tanques de protecció de la via i amb branques d'arbre. També s'han hagut de retirar una trentena de broques de ferro que s'havien clavat a l'asfalt. La protesta ha provocat llargues cues a la part de la Catalunya del Nord. De fet, la Gendarmeria ha hagut de desviar els vehicles quan passaven pel Voló cap a l'N-II.