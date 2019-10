Manifestació massiva a Barcelona per rebutjar la sentència del Suprem durant la vaga general

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en al voltant de 525.000 els assistents

Actualitzada 18/10/2019 a les 19:51

Primeres flames i tensió creixent a Via Laietana

Milers de persones participen des de les cinc de la tarda en la manifestació convocada per Intersindical-CSC i IAC amb motiu de la vaga general d'aquest divendres. Els participants protestes per la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O i ocupen sobretot el Passeig de Gràcia entre els Jardinets i la Gran Via, on hi ha instal·lat l'escenari. El fet que els manifestants ocupin tot aquest espai del passeig fa preveure que la capçalera pugui avançar molt poc, aproximadament 50 metres. La capçalera de la manifestació porta el lema «Pels drets i les llibertats, vaga general». La Guàrdia Urbana de Barcelona ha xifrat en al voltant de 525.000 els assistents mentre que els organitzadors parlen de 750.000.La manifestació se celebra poques hores després que hagin arribat a Barcelona els participants a les Marxes de la Llibertat que ha organitzat l'ANC i Òmnium Cultural, que van sortir dimecres des de Girona, Berga, Vic, Tàrrega i Tarragona. Aquest divendres al migdia han confluït totes al centre de la ciutat.«Vaga general, llibertat presos polítics» és un dels lemes principals que criden els manifestants. També hi ha presència de tractors procedents del Maresme.Primers contenidors en flames al mig de la Via Laietana i a la zona de Plaça Urquinaona, en els enfrontaments entre manifestants i Policia Nacional. Centenars de persones es concentren a la zona propera a la prefectura de la policia espanyola, que ha intentat dispersar-los en diverses ocasions conduint a tota velocitat amb les furgonetes enmig de la multitud. Els manifestants s'han apartat, però de seguida han tornat a ocupar els carrers. Al matí, ja hi ha hagut enfrontaments entre la Policia Nacional i els estudiants que es manifestaven a la zona, que han acabat amb alguns joves sent traslladats dins de les dependències policials, tot i que el cos no ha confirmat oficialment cap detenció.