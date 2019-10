La vaga general transcorre sense incidències i amb el compliment dels serveis mínims

El metro registra un seguiment de l'aturada del 36%

Actualitzada 18/10/2019 a les 14:59

La jornada de vaga general convocada per la Intersindical CSC i la IAC aquest divendres transcorre sense incidències i amb el compliment dels serveis mínims. Segons ha informat el Govern, l'aturada ha registrat fins a les 12 del migdia un seguiment divers en funció del sector d'activitat. Concretament, el consum elèctric ha baixat un 10% respecte a ahir, i l'ensenyament ha registrat un seguiment de la vaga del 43% en centres públics, un 26% a privats, un 35% a concertats i d'un 90% en el cas de les universitats. Pel que fa al transport, el metro ha comptat amb un seguiment del 36%, mentre que els Ferrocarrils de la Generalitat s'han quedat amb 13%, seguits pel bus i el TRAM, amb un 10%, i la Renfe, que no ha arribat a l'1%.El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, ha destacat en roda de premsa que el compliment dels serveis mínims ha permès, en el cas del sector del transport, que les persones que no secunden la vaga «puguin tenir garantit el seu dret a la mobilitat».Així mateix, el conseller ha subratllat que gràcies a aquests serveis mínims (del 50% en hores punta i del 25% en hores vall), els participants de les Marxes per la llibertat han pogut desplaçar-se amb facilitat a les zones de manifestació.El metro i els ferrocarrils de la Generalitat han registrat a les nou del matí un 50% menys del volum de passatgers d'un dia habitual, mentre que la reducció d'usuaris al TRAM ha estat del 40%.Quant al sector sanitari, l'Institut Català de la Salut (ICS) ha arribat a les 12 del matí amb un seguiment de la vaga del 26,3%. D'altra banda, la sanitat concertada i la privada han registrat una menor adhesió a l'aturada, amb un seguiment del 20% i del 5%, respectivament.El comerç ha tingut un seguiment desigual en funció del territori, amb unes xifres que oscil·len del 60% al 80%. A part, el sector de la funció pública ha registrat un seguiment menor, del 30%.Segons el Govern, no s’han registrat incidències als centres de treball ni denúncies a la inspecció de guàrdia vinculades a la vaga.