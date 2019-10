La Policia Nacional s'endú detingut i emmanillat per l'esquena el fotoperiodista d'El País Albert Garcia

Un dels agents assegura que havia colpejat un policia

Actualitzada 18/10/2019 a les 23:22

La Policia Nacional s'ha endut detingut i emmanillat per l'esquena el fotoperiodista col·laborador del diari El País Albert Garcia. En el moment dels fets, un dels agents que estava allí ha afirmat que Garcia havia colpejat un policia.La detenció ha tingut lloc a la plaça d'Urquinaona i els agents se l'han emportat fins al carrer Jonqueres, on hi havia un grup de furgonetes policials.En el moment de la detenció i durant el trajecte fins a la furgoneta, portava la càmera de fotos penjada del coll.El fotoperiodista portava el braçalet de premsa corresponent al braç.