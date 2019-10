Grande-Marlaska adverteix que aplicaran el Codi Penal amb «tota contundència» a «l'independentisme violent»

El ministre de l'Interior torna a reclamar a Torra una condemna «expressa» dels «violents»: «És d'importància màxima per fer-los front»

Actualitzada 18/10/2019 a les 21:45

El ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, ha advertit que l'Estat aplicarà el Codi Penal amb «tota contundència» a «l'independentisme violent» i a «l'independentisme que exerceix fora de la llei». Grande-Marlaska ha avisat que les condemnes per atemptat a l'autoritat poden arribar fins a sis anys de presó.En roda de premsa a Moncloa aquest divendres al vespre, el ministre de l'Interior ha defensat l'actuació policial i l'ha descrit «d'exercici proporcionat però contundent» davant dels «comportaments vandàlics intolerables» de «grups independentistes violents». Grande-Marlaska ha tornat a reclamar al president de la Generalitat, Quim Torra, una condemna »expressa» de «l'independentisme violent». «És d'importància màxima per fer-los front», ha insistit.Grande-Marlaska ha diferenciat la mobilització «pacífica» d'aquesta tarda dels aldarulls a la zona de Via Laietana. «Qui ha volgut exercir el dret a vaga i de manifestació ha pogut amb tota llibertat», ha dit Grande-Marlaska, que ha condemnat els actes de vandalisme i desordres públics amb diverses barricades de foc a Barcelona.El ministre de l'Interior ha dit que hi ha unes 400 persones que de «forma organitzada» actuen amb «violència» contra agents de la Policia Nacional prop de la plaça Urquinaona. Segons ha explicat Grande-Marlaska, els agents estan responent «per evitar majors incidents» que puguin provocar els «grups minoritaris».Grande-Marlaska ha dit que els cossos policials estant «preparats per fer front als independentistes violents» i ha dit que compten amb els «mitjans necessaris» en coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la policia espanyola. «Estan fent un treball en conjunt inqüestionable», ha defensat.El titular d'Interior ha dit que als els adarulls d'aquesta setmana s'han saldat amb 128 detinguts, 10 d'ells aquesta tarda a Via Laietana, i ha avisat que «n'hi haurà més en les pròximes hores». També ha xifrat en 207 els agents ferits, un d'ells «greument» aquest vespre. 107 vehicles policials han patit danys i gairebé 800 contenidors han estat cremats.