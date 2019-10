Els sindicats convocants afirmen que el seguiment a la vaga general és «superior al del 3-O»

La Intersindical-CSC i la IAC consideren que la jornada és un «èxit»: «Ho hem tornat a fer i ho tornarem a fer tants cops com faci falta»

Actualitzada 18/10/2019 a les 14:25

Els sindicats convocants han assegurat que el seguiment de la vaga general d'aquest divendres és superior al de l'aturada del 3 d'octubre, que es va considerar la més massiva des de la transició a Catalunya. La Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) han argumentat que el consum elèctric se situa en un 10,1% menys que en un divendres laborable normal i que la jornada ha tingut una «gran afectació» a l'administració pública, a ensenyament, a salut i al comerç. El portaveu de la Intersindical-CSC, Carles Sastre, ha volgut reivindicar l'«èxit» que suposa el descens d'un 40% de l'activitat a Mercabarna. Al seu torn, el portaveu de la IAC, Marc Casanovas, ha assegurat que la vaga respon a un «estat d'excepció permanent contra la classe obrera». «Ho hem tornat a fer i ho tornarem a fer tants cops com faci falta», ha dit, citant les paraules que va dir Jordi Cuixart davant del Tribunal Suprem.Els sindicats han organitzat un piquet informatiu que s'ha afegit a la manifestació multitudinària convocada pel Sindicat d'Estudiants, que ha aplegat 13.800 persones segons la Guàrdia Urbana. En una atenció als periodistes a plaça Universitat, tant la IAC com la Intersindical-CSC han fet una valoració «absolutament positiva» de la jornada organitzada «més enllà de les estructures sindicals grans». «La gent ha desbordat el sindicalisme alternatiu, no podríem estar més contents», ha afegit Casanovas.En les primeres hores de la vaga del 3-O el consum elèctric havia baixat un 10% i «ara ja estem en un descens del 10,1%, objectivament per sobre», ha dit Sastre, que ha admès que l'economia es troba en una situació més desfavorable que fa dos anys.A més, s'han mostrat satisfets de les dades de seguiment de l'aturada entre els estibadors, en el sector de l'educació, del comerç minorista, i en l'administració pública i han augurat que al final de la jornada les dades encara seran més rellevants. Alhora, han volgut remarcar que l'aturada s'ha seguit a tota Catalunya i no només a Barcelona. Sastre ha xifrat el seguiment al territori, segons dades dels seus associats, en un 80%.Les dues organitzacions sindicals han insistit que aquesta és una vaga que reivindica una millora dels drets laborals, protesta contra els desnonaments i la precarietat salarial i denúncia les privatitzacions que planteja la Llei Aragonès. «La classe treballadora havia de respondre i seguirem responent», ha dit Casanovas.Els sindicats estan pendents que el Tribunal Suprem decideixi si la vaga convocada el 8 de novembre era il·legal o no, tal com va denunciar la patronal Foment del Treball. Sastre ha defensat que l'aturada d'aquest divendres és «absolutament legal» perquè és una vaga general que va «més enllà d'una reivindicació concreta».