Els Mossos activen el camió d'aigua a Barcelona

És la primera vegada que els fan servir en ordre públic i asseguren que serà per obrir pas entre barricades, no per dispersar manifestants

Actualitzada 18/10/2019 a les 22:37

Els Mossos d'Esquadra han activat el camió d'aigua en el dispositiu per intentar acabar amb els aldarulls que hi ha aquest divendres al centre de Barcelona.El cos assegura que utilitzarà aquest recurs per obrir pas als vehicles policials entre les barricades que hi ha a les calçades d'aquesta zona, i no per dispersar manifestants.Aquesta és la primera vegada que la policia catalana utilitza aquest recurs en un operatiu d'ordre públic.El canó d'aigua ja s'ha pogut veure a la Via Laietana, on a l'alçada de la Prefectura de la Policia Nacional hi ha preparades un nombrós grup de furgonetes del cos estatal.