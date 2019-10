El SEM atén 6 persones aTarragona durant les protestes d'aquest divendres

En el conjunt de Catalunya les assistències han estat 89

Actualitzada 19/10/2019 a les 00:33

El Sistema d'Emergències Mèdiques ha fet un total de 89 assistències durant les diferents protestes que hi ha hagut aquest divendres arreu de Catalunya en el marc de la vaga general, segons l'actualització de mitjanit.A Tarragona s'han fet 6 assistències, 4 altes in situ i dos trasllats, mentre que a Lleida han estat 6, 3 altes in situ i 3 trasllats.D'entre elles, les més greus han estat tres contusions oculars i una contusió facial. Tots tres casos estan pendents de valoració hospitalària. Del total d'assistències, 60 han estat a Barcelona, on s'ha tornat a repetir una nit de disturbis al centre de la ciutat. 38 han estat altes in situ, 20 trasllats i 2 estan actives. A Girona hi ha hagut 12 assistències, 9 d'elles altes in situ i 3 trasllats.Les altres assistències del SEM han estat a Molins de Rei, Montcada i Reixac, Alella, Terrassa i a la C-58 a Barcelona, amb una cadascuna, tots traslladats.