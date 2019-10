El 30% de les indústries i el 61,9% de les empreses de construcció tanquen per la vaga

Segons PIMEC, el seguiment a la funció pública és del 35%

Actualitzada 18/10/2019 a les 17:54

El 30% de les indústries, el 61,9% de les empreses de construcció i el 40% de les de serveis han tancat en motiu de la vaga del 18-O, segons es desprèn de les dades de seguiment a les 16 hores publicades pel Departament de Treball, i que en aquests tres sectors es basen en xifres de la patronal PIMEC. Al Port de Barcelona el seguiment de la vaga ha estat del 21%, mentre que entre els funcionaris s'ha situat en el 35%. El consum elèctric, que a les 10 del matí havia baixat un 10,1% en comparació amb ahir, a les 14 hores se situava un 7,5% més baix. Al metro el seguiment és del 36% i hi ha la meitat de passatgers que ahir, al bus és del 9,75% i als ferrocarrils del 16,75%, amb un 47,6% menys de passatgers.Pel que fa a la resta d'operadors de transport, a Renfe el seguiment ha estat molt baix, del 0,94%, amb un 10% al tramvia i una reducció de passatgers del 40%.El seguiment de la vaga a l'ensenyament públic ha estat del 42,5%, al privat del 24,6% i al concertat del 33,3%. A les universitats, un 90% fan vaga.A nivell de serveis de salut, el seguiment a l'ICS és del 20%, a la sanitat concertada del 19,9% i a la privada del 5,4%.Al comerç, les dades a les 16 hores es mantenen com al matí, amb entre el 60% i el 80% dels establiments tancats, segons el territori.Pel que fa a treballadors, i d'acord amb dades de PIMEC ofertes a Treball, un 68% dels treballadors del sector industrial no han anat a treballar per adhesió a la vaga o per pacte amb l'empresa.Segons les xifres de CECOT, han tancat el 32,5% de les empreses industrials i el 32% dels treballadors no ha anat a treballar.En serveis, el 83,8% dels treballadors no han anat a treballar, segons PIMEC, una xifra que entre els membres de CECOT és del 70,5%.