El jutge decreta llibertat sense fiança per a Puigdemont i li permet sortir de Bèlgica si demana permís

El tribunal belga pregunta al Suprem per la immunitat del líder de JxCat i Llarena respondrà «immediatament» que no

Actualitzada 18/10/2019 a les 12:14

Situació a Catalunya

Un jutge de Brussel·les ha decretat llibertat sense fiança i amb la possibilitat de sortir de Bèlgica amb permís per a Carles Puigdemont després d'una vista celebrada aquest divendres. Les autoritats belgues han preguntat al Tribunal Suprem sobre la immunitat del líder de JxCat, com a electe al Parlament Europeu, ja que l'expresident ha al·legat que va ser escollit pels votants catalans. De fet, fonts del Suprem ja han informat que el jutge Llarena té previst respondre «de forma immediata» que no hi ha immunitat perquè «no ha acatat la Constitució espanyola davant de la Junta Electoral» i perquè «no ha pres possessió de l'escó», segons fonts del Suprem.«He comparegut davant del jutge i ara mateix ha fixat les condicions de la meva llibertat, sense fiança, amb la possibilitat de sortir del país amb el seu permís, fixant la residència on la tinc i estant a disposició quan sigui requerit perquè ara comença el procés que haurà de decidir sobre la petició», ha afirmat Puigdemont als periodistes.L'advocat Gonzalo Boye ha assegurat que de moment no tenen informació sobre la qüestió de la immunitat, però espera que «en els pròxims dies es clarifiqui una mica el dossier» pels «errors» que té l'euroordre de Llarena.Boye confia que aquesta vegada la justícia belga pugui entrar en el fons del cas i que puguin acabar dictant una sentència. «Sempre hem estat a disposició de la justícia imparcial», ha reblat.Preguntat pels enfrontaments i aldarulls dels darrers dies a Catalunya, Puigdemont ha afirmat que porta «forces hores desconnectat», ja que es va posar a disposició de la justícia belga dijous al matí. «La meva experiència és que en els anys de les grans manifestacions no hi ha hagut mai cap incident», ha reblat.Davant la insistència dels periodistes sobre si condemnava la violència, Puigdemont ha dit que no és «ambigu». «Sempre condemnaré tota la violència», ha assegurat.Preguntat sobre la seva vinculació amb el Tsunami Democràtic, Puigdemont ha negat que hi estigui connectat «directament o indirectament» i no sap qui ha organitzat el moviment. Tot i això, ha assegurat que els hi dóna suport.