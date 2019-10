Vueling cancel·la 36 vols des de l'Aeroport del Prat amb motiu de la vaga general

Es tracta de 18 vols d'arribada i 18 de sortida

L'aerolínia Vueling ha cancel·lat 36 vols preventivament amb motiu de la vaga general convocada per la Intersindical per a aquest divendres, segons han confirmat fonts de la companyia.Concretament, es tracta de 18 vols que sortien de l'aeroport del Prat i 18 més que hi tenien prevista l'arribada. Fonts de la companyia però no han precisat si es poden produir més cancel·lacions.Per la seva banda, fonts de Ryanair han comentat que no tenen previst cancel·lar cap vol però aconsellen als viatgers que n'agafin algun des dels aeroports catalans que intentin arribar amb almenys tres hores d'antelació per la possibilitat que hi hagi problemes d'accés i en els controls de seguretat. Així mateix, la aerolínia irlandesa assegura que farà tot el possible per evitar retards.