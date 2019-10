Torra vol «validar la independència» com a resposta a la sentència

El president de la Generalitat vol «acabar la legislatura exercint el dret a l'autodeterminació»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comparegut al Parlament per explicar la resposta institucional a la sentència de l'1-O. A la part final del seu discurs, de mitja hora de duració, Torra ha proposat «acabar la legislatura exercint el dret a l'autodeterminació i validant la independència».És, segons el president, la millor manera que les institucions i la ciutadania pugui expressar el seu desig sobre el futur de Catalunya després de les condemnes del Tribunal Suprem.Torra, a més, ha confiat que l'Acord Nacional per l'Autodeterminació, l'Amnistia i els Drets Civils i Polítics que el Parlament va aprovar constituir serà qui «fixarà les bases per concretar les vies per exercir l'autodeterminació» en aquesta mateixa legislatura.«Si per posar urnes ens condemnen a 100 anys, la resposta és clara: s'hauran de tornar a posar urnes per l'autodeterminació». El president de la Generalitat ha insistit en la tesi del «ho tornarem a fer», durant la seva compareixença al ple del Parlament, aquest dijous al matí, com a reacció a la sentència «de la ignomínia» del Suprem per l'1-O.El cap del Govern ha mostrat la seva «consternació i indignació» per la decisió del tribunal i ha asseverat: «És un moment greu per al país». Torra ha remarcat que no cal ser independentista, sobiranista o catalanista per veure que la sentència és una «vergonya inaguantable». Segons el president, «només amb una mica de sentit de justícia n'hi hauria d'haver prou».Torra ha començat la intervenció deixant clar que la honestedat és el valor «més preuat» de les persones, i que el dia que ell deixi de ser «honest» no podrà «continuar» al càrrec. El president ha centrat la seva compareixença en carregar contra una sentència del Suprem que «no s'hauria d'haver escrit mai». La decisió del tribunal condemna «tothom» a viure «sota les cadenes» de la Constitució, «vella i caduca», i condicionada pel «règim» que «no acaba de morir», tal com ha lamentat.El cap del Govern també ha confiat que, algun dia, la justícia europea tombi la sentència del Suprem, tot i que ha admès que «el mal ja s'haurà fet». «Deixeu de reprimir, perseguir, judicialitzar, i sigueu valents», ha dit dirigint-se a la banca constitucionalista del saló de sessions.Quim Torra, ha donat tot el seu suport i reconeixement als Mossos però ha afegit que la policia catalana ha de ser «escrupolosa», després de tres dies d'aldarulls. En aquest sentit, en el seu discurs al ple extraordinari al Parlament, Torra ha explicat que ha demanat que s'investigui «qualsevol situació irregular» i es faci autocrítica tot defensant que ara és moment de fer-ho. «No ens podem permetre la vulneració de protocols», ha remarcat per després assenyalar que hi ha «imatges que no han agradat». En aquest context, el president català ha reclamat que ningú criminalitzi la «legítima» desobediència civil barrejant-la amb la violència.