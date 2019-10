Els camioners reclamen aixecar temporalment l'obligació de circular per trams d'autopista per evitar «quedar bloquejats»

Asseguren que per evitar els talls alguns es desvien per l'N-II, l'N-340 i l'N-240 i «s'arrisquen a multes de 500 euros»

Actualitzada 17/10/2019 a les 15:08

A Girona, Tarragona i Lleida

Els camioners reclamen a la Generalitat que aixequi «temporalment» l'obligatorietat de desviar-se per trams d'autopista per evitar «quedar bloquejats». Expliquen que amb les mobilitzacions arran de la sentència de l'1-O «diàriament milers de transportistes» suporten «col·lapses circulatoris» que els obliguen a estar-se aturats durant hores. La Federació Nacional d'Associacions d'Espanya (Fenadismer) arriba a definir els camioners com a «ostatges» de les protestes i diu que, per evitar els talls, n'hi ha que opten per agafar aquells trams de nacional que tenen prohibit (l'N-II, l'N-240 i l'N-340) i «'s'arrisquen a rebre multes de 500 euros». «És imprescindible adoptar mesures excepcionals», exigeix la Fenadismer.L'associació crítica que, a conseqüència de les «constants mobilitzacions» arran de la sentència de l'1-O, les principals infraestructures viàries que creuen Catalunya (com l'AP-7 i l'A-2) pateixen «bloquejos i talls indiscriminats sense que les forces de seguretat puguin revertir aquesta situació». Això suposa, subratlla la Fenadismer, que els tràilers quedin bloquejats a les autopistes «sense possibilitat d'abandonar-les» i converteix els camioners en «autèntics ostatges de les mobilitzacions».Els camioners subratllen que cal impulsar «mesures excepcionals» per alleujar «el col·lapse circulatori que diàriament suporten milers de transportistes, tant catalans com de la resta d'Espanya», quan es veuen atrapats per algun dels talls. Per això, la Fenadismer ha sol·licitat al Departament d'Interior que, mentre durin les protestes, aixequi de «manera temporal» l'obligatorietat de desviar-se per alguns trams d'autopista.A les comarques gironines, la restricció s'aplica al tram de l'N-II comprès entre Fornells de la Selva i la Jonquera; a Tarragona, a l'N-340 als trams Altafulla-Vilafranca i Alcanar-L'Hospitalet de l'Infant, i a cavall d'aquesta demarcació i Lleida, a l'N-240 entre les Borges Blanques i Montblanc. En tots aquests quilòmetres de nacional, els camioners hi tenen restringit el pas (només es permeten trànsits locals). La resta, han de circular per les autopistes AP-7 i AP-2.Fenadismer explica, però, que arran dels talls i les protestes, «per evitar aquesta situació de bloqueig» hi ha transportistes que «s'arrisquen a circular per les carreteres nacionals paral·leles», cosa que suposa una sanció de 500 euros. «Per això, considerem imprescindible que de manera immediata es deroguin temporalment les restriccions, mantenint la mesura fins que es garanteixi la lliure circulació per les carreteres de Catalunya», conclou l'associació.