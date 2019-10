Torra convoca una reunió al Palau amb Aragonès, Buch i Budó

Analitzaran els aldarulls i la situació postsentencia

Actualitzada 16/10/2019 a les 09:06

No els hi regalem allò que busquen. No els hi regalem un 155 encobert. Hem de defensar als nostres ciutadans i a les nostres institucions. Allunyem-nos de totes les actituds violentes i depurem les accions no justificades. — Pere Aragonès (@perearagones) 15 d’octubre de 2019

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha convocat una reunió d'urgència al Palau la de la Generalitat a les 9 hores per analitzar els aldarulls al carrer de les últimes hores i la situació postsentència. A la trobada hi assistiran el vicepresident de l'executiu, Pere Aragonès, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, i el conseller de l'Interior, Miquel Buch. La segona jornada de protestes per la sentència del Tribunal Suprem (TS) ha acabat amb trenta detinguts en diferents punts de Catalunya i 43 Mossos ferits i s'han produït nombroses càrregues policials. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 125 persones durant la jornada de protestes de dimarts, 74 de les quals a Barcelona.A través de Twitter, ahir a la nit el vicepresident Aragonès va demana no regalar «allò que busquen», un «155 encobert». En aquest sentit, va instar a «allunyar-se de totes les actituds violentes i depurar les accions no justificades».Per la seva banda, la portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en una entrevista a TVE va lamentar «altercats de grups violents» i va demanar «aïllar-los» de les manifestacions.