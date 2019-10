La Lliga demana que el Barça-Madrid del 26 d'octubre es jugui al Bernabéu

El partit coincidiria amb la manifestació contra la sentència del Suprem a la ciutat comtal

Actualitzada 16/10/2019 a les 14:06

La Lliga de Futbol Professional (LaLiga) ha demanat al Comitè de Competició de la Federació Espanyola de Futbol que el Barça i el Real Madrid intercanviïn l'ordre dels clàssics i que el partit previst al Camp Nou per al 26 d'octubre es jugui al Bernabéu per evitar coincidir amb la manifestació contra la sentència del Suprem.Si el Comitè accepta la proposta, la tornada del clàssic seria l'1 de març al Camp Nou. La decisió s'ha de prendre en els propers dies i els clubs, que ja han estat informats de la proposta, tenen fins dilluns per presentar-hi al·legacions.El Futbol Club Barcelona va assenyalar aquest dilluns que «la presó no és la solució» de la mateixa manera, ha afegit, que «la presó preventiva no va ajudar a resoldre el conflicte».L'entitat blaugrana va afirmar que «la resolució del conflicte que viu Catalunya passa, exclusivament, pel diàleg polític» i va demanar «més que mai» a tots els responsables polítics que «liderin un procés de diàleg i negociació per resoldre aquest conflicte, que també ha de permetre l'alliberament dels líders civils i polítics condemnats».En el comunicat, el Barça també va traslladar «tot el seu suport i solidaritat a les famílies dels que són privats de la seva llibertat» i va recordar la seva defensa «a la llibertat d'expressió i del dret a decidir».