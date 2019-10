Junqueras: «Cap violència no ens representa»

El president d'ERC dona el seu suport a les mobilitzacions i les marxes massives i pacífiques

Actualitzada 16/10/2019 a les 09:55

Tot el suport a les mobilitzacions i a les marxes massives i pacífiques.

Cap violència no ens representa. pic.twitter.com/ismncABiSd — Oriol Junqueras ️ (@junqueras) 16 d’octubre de 2019

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha rebutjat en un tuit aquest dimecres al matí els aldarulls que hi ha hagut a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Sabadell aquesta passada nit. «Cap violència no ens representa», ha piulat Junqueras. Alhora, ha mostrat tot el seu suport «a les mobilitzacions i a les marxes massives i pacífiques» que s'han organitzat com a resposta a la sentència de Tribunal Suprem, entre les quals les Marxes per la Llibertat que a primera hora han sortit de diferents punts de Catalunya.