El Tsunami Democràtic demana que la protesta no sigui violenta malgrat la «brutalitat policial» dels últims dies

No plantejarà cap iniciativa fins al 26 d'octubre

Actualitzada 16/10/2019 a les 12:36

El Tsunami Democràtic ha demanat aquest dimecres que la protesta contra la sentència del Tribunal Suprem no sigui violenta malgrat la «brutalitat policial» dels últims dies, que considera «completament inacceptable» i per la qual exigeix que s'assumeixin responsabilitats polítiques.«Sempre cal impedir en qualsevol acció que algú pugui promoure la violència o transformar l'acció en actes violents», ha opinat el Tsunami, que ha remarcat que «la no violència és l'eina més potent» que té el moviment independentista per «fer evident la demofòbia de l'Estat».També ha aprofitat per anunciar que no plantejaran cap més iniciativa fins al 26 d'octubre, quan està convocada una manifestació.En un comunicat, el Tsunami Democràtic ha subratllat que només impulsa accions en el «marc estricte de la disciplina no violenta». «La no violència és l'estratègia fonamental del nostre moviment, per convicció i per efectivitat: ho demostren repetidament els moviments de desobediència civil de les darreres dècades», ha destacat el Tsunami, que insisteix que la no violència és «l'eina més potent» per fer evident la «demofòbia de l'Estat, que només ha utilitzat la força, la violència i la repressió per abordar aquest conflicte polític».En aquest sentit, aposten perquè contra la força «violenta i repressiva de l'Estat i contra la policialització de les mobilitzacions, cal oposar-hi la força no violenta de la gent mobilitzada en defensa dels drets i les llibertats».