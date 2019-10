Torra, sobre la sentència: «Té per objectiu que no es torni a fer; doncs ho tornarem a fer»

El president exigeix al govern espanyol que reconegui el «crim d'Estat» contra Companys per fer «justícia»

Actualitzada 15/10/2019 a les 10:42

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha remarcat la perseverança de l'executiu després de la sentència del Suprem per l'1-O: «Té per objectiu que no es torni a fer; doncs ho tornarem a fer», ha advertit. Des del cementiri de Montjuic, en el marc del 79è aniversari de l'afusellament de l'expresident, i acompanyat del Govern -menys el conseller Miquel Buch-, Torra ha asseverat que l'autodeterminació és un dret «reconegut». «Mai no defallirem en el seu exercici», ha reiterat. El president també ha exigit al govern espanyol que reconegui el «crim d'Estat» contra Lluís Companys per fer «justícia».