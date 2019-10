El TSJC fixa el judici contra la Mesa del Parlament i Boya per al 28 i 29 de novembre i 3 i 4 de desembre

La primera data prevista es va anul·lar per incompatibilitats d'agendes dels advocats

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha fixat una nova data per al judici contra els exmembres de la Mesa del Parlament i la diputada de la CUP Mireia Boya. Se celebrarà els dies 28 i 29 de novembre i 3 i 4 de desembre. Anteriorment, el tribunal havia fixat aquesta vista del 19 al 22 de novembre, però es va haver de suspendre perquè els advocats de les dues parts ja tenien vistes assenyalades prèviament per aquells dies. Per evitar noves suspensions, aquest divendres 11 d'octubre es va celebrar una reunió que va servir per establir noves dates tenint en compte la disponibilitat de tothom. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet, Lluís Guinó i Mireia Boya seran jutjats per un delicte de desobediència.El lletrat de l'administració de justícia del TSJC ha emès una diligència d'ordenació en què fixa les noves dates i estableix que hi haurà sessions de matí i tarda. A més, fixa l'inici de les sessions de matí a les 09.00 hores i de tarda a les 16.00 hores.