El SEM va atendre dilluns 131 persones, 115 a la T-1 de l'aeroport del Prat

Hi ha 24 persones traslladades a centres sanitaris, un d'ells lesionat a l'ull

Actualitzada 15/10/2019 a les 08:33

Denuncien l'ús de pilotes de goma per part de la Policia Nacional

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre dilluns 131 persones durant les protestes per la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O. Del total, 115 atencions es van fer a la T-1 de l'aeroport del Prat, amb 91 altes en el mateix lloc i 24 traslladats a centres sanitaris. D'aquests, un és un lesionat ocular que ha estat traslladat a l'Hospital de Bellvitge. La resta d'afectats es van produir a Barcelona (8 persones, 7 donades d'alta en el lloc i un trasllat sanitari), 4 a Maçanet de la Selva que van ser donades d'alta allà mateix, 3 a Lleida (amb dos trasllats) i un a Reus donat d'alta in situ.Diverses entitats han denunciat l'ús de pilotes de goma per part de la Policia Nacional en les càrregues que es van produir dilluns a l'aeroport del Prat. Sanitaris per la República parla de dues ferides per bala de goma, a l'ull i al crani. Les bales de goma van ser prohibides pel Parlament i els Mossos d'Esquadra no les utilitzen, però els altres cossos no se senten interpel·lats.L'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans de la Universitat de Barcelona considera «gravíssim» que els policies utilitzin aquests projectils. També el centre Irídia ha lamentat que ho tornin a fer després que Roger Espanyol perdés un ull l'1-O precisament per una bala de goma disparada per la Policia Nacional. També el Tsunami Democràtic ha criticat i condemnat l'ús d'aquest tipus de projectils.L'entitat Som Defensores es queixa que els agents van disparar cap amunt bales de foam. «Hi ha hagut un ferit confirmat amb lesions al cap per bales de foam i hem detectat usos no regulars», adverteixen.